Vorarlberg: Regenbogen-Fahne in Hard angezündet

Die Regenbogen-Fahne, die von der Pfarre Hard vor der Kirche angebracht wurde, wurde mutwillig zerstört.

Eigentlich sollte die Regenbogen-Fahne Einheit und Zusammenhalt demonstrieren, in gleich zwei Vorarlberger Gemeinden wurden die symbolträchtigen Flaggen aber zerstört bzw. gestohlen. Wie Eva Hammerer (Grüne) in den sozialen Netzwerken bekannt gab, wurde die Fahne in Hard vermutlich mithilfe von Brandbeschleuniger - angezündet und komplett zerstört. In Feldkirch wurde die Fahne gestohlen, auch die Aufhängung wurde beschädigt - die Pfarre gab an, dass bereits eine neue Fahne bestellt wurde.