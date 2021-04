Schon wieder Regenbogenflagge angezündet

Auch bei der St. Gebhardskirche in Bregenz wurde kürzlich eine Regenbogenflagge angezündet.

An immer mehr Orten im Ländle wehen bunte Regenbogenfahnen: Vor Kirchen, in Städten und Gemeinde, aber auch bei Privatpersonen. Sie sind Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA+-Community.

Leider werden immer wieder Flaggen entwendet, angezündet oder zerstört.

Nachdem die Regenbogenfahnen in Hard und in Feldkirch angezündet wurden, brannte kürzlich auch die Regenbogenfahne bei der St. Gebhardskirche in Bregenz ab.