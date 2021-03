Erneut Regenbogen-Flagge angezündet

Nachdem in Feldkirch und Hard bereits Fahnen zerstört oder geklaut wurden, berichtet jetzt die Junge Kirche Vorarlberg über eine mutwillige Zerstörung einer Regenbogen-Fahne beim Diözesanhaus.

"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Heute Nacht wurde die Regenbogenflagge am Diözesanhaus abgefackelt. Das ist sehr schade, nicht um die Flagge (wir hängen gleich eine Neue auf), sondern um die Zeichen die da jemand setzt. Wir stehen für eine liebevolle Kirche, in der alle Platz haben. Liebe/r Brandstifter/in: überlege dir, was es über dich aussagt, wenn du den Regenbogen, das Zeichen der Hoffnung (der uns Christen an den Bund zwischen den Menschen und Gott erinnern soll) anzündest. #loveislove"