Landeshauptstadt solidarisiert sich mit LGBTIQ+-Community

Nach homophobem Vandalismus: In der Rathausstraße in Bregenz wurden gleich vier Regenbogenfahnen aufgehängt.

Nachdem sich in Vorarlberg zahlreiche Kirchen zum Recht der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare bekannten, indem sie Regenbogenfahnen hissten, gab es diese Woche gleich zwei Fälle von homophobem Vandalismus. So wurde in Feldkirch eine dieser Fahnen herabgerissen und gestohlen, in Hard wurde eine von Unbekannten sogar angezündet.