Neue Impfstrategie, Delta-Variante und Kindesentführer

Landesrätin Martina Rüscher zur Impfstrategie, Gesundheitsexperte Armin Fidler und Landespolizeidirektor Hans Peter Ludescher zum Fall eines Mutmaßlichen Kindesentführers sind heute in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Ab Juli übernehmen die Hausärzte und Hausärztinnen die Impfungen in Vorarlberg. Die Impfstraßen werden, mit Ausnahme in Bregenz, geschlossen. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher appelliert weiterhin an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Vor allem die Zweitimpfung soll nicht verpasst werden, um sich ausreichend gegen die Delta-Variante schützen zu können. Wie die neue Impfstrategie genau ausschaut, erklärt Martina Rüscher heute um 17 Uhr in "Vorarlberg Live".