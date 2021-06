Fachkräftemangel, Vaterzeit, EM-Aus und SPÖ-Spitze

SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner, Bernhard Feigl, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk, Andrea Kramer, Geschäftsführerin des Familienverbands und VN-Sportchef Christian Adam heute in "Vorarlberg LIVE".

Mit nur 75% wurde SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Samstag wiedergewählt. Die Reaktionen der Delegierten gehen von überrascht, zu enttäuscht bis hin zu empört. Nun wird in den eigenen Reihen diskutiert und reflektiert. Pamela Rendi-Wagner bekräftige, Parteichefin zu bleiben. Wie SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner das Wahlergebnis einschätzt, berichtet er heute in "Vorarlberg LIVE".

Der Fachkräftemangel hat sich durch die Corona-Pandemie in Vorarlberg verschärft. Vor allem in den Sparten Gewerbe, Handwerk und Industrie fehlt es an gut ausgebildeten Mitarbeitern. Im Ländle ist fast jedes zweite Unternehmen betroffen. Mit welchen Strategien die Unternehmer:innen Arbeitskräfte zu sich locken wollen, erklärt Bernhard Feigl, Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Vorarlberg heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".