ÖFB-Elf scheidet nach tollem Kampf gegen Italien aus

Österreich scheidet nach unglaublichem Fight gegen Italien erst nach Verlängerung aus.

Österreich ging natürlich als klarer Außenseiter ins Achtelfinalduell gegen Italien. Seit 30 Spielen ist die Squadra Azzura ungeschlagen, auch die Vorrundenspiele konnten von Immobile & Co. in überzeugender Form gewonnen werden.

Das Match im Liveticker

Die ÖFB-Elf agierte in der ersten Viertelstunde durchaus mutig, zeigte keine Angst vor dem zumindest auf dem Papier so übermachtigen Gegner. In Minute 17 war Keeper Bachmann dann erstmals richtig gefordert, einen Schuss von Barella wehrte der Schlussmann sehr gut mit dem Fuß ab.

Italien mit klaren Vorteilen

Auf der Gegenseite war es dann wenig später Arnautovic, der sich versuchte, die Kugel aber über des Gehäuse setzte. Die Italiener hatten aber mittlerweile das Kommando ganz klar übernommen, die Foda-Elf war mit viel Defensivarbeit beschäftigt. Nach 32 Minuten hatte Österreich dann auch richtig Glück, aus dem Nichts zog Immobile ab. Die Kugel senkte sich und landete schließlich an der Torumrandung, Bachmann hätte keine Abwehrmöglichkeit gehabt. So ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Jubel wird im Keim erstickt

Nach Seitenwechsel hatte Österreich die erste Gelegenheit auf die Führung. Einen Freistoß aus ca. 17 Metern setzte Alaba nur hauchdünn über den Kasten. Es lief die 64. Spielminute, da brandete kurzfristig großer Jubel im österreichischen Lager auf. Arnautovic brachte das rot-weiß-rote Team vermeintlich in Führung, nach Überprüfung des VAR wurde allerdings leider (korrekterweise) auf Abseits entschieden.

Generell war der Auftritt der österreichischen Nationalmannschft in Halbzeit zwei überaus couragiert, mutig und bemerkenswert. Der Favorit aus Italien kam zeitweise und unerwartet wirklich ins Wanken. Es blieb nach 90 Minuten beim torlosen Remis, es wurde eine Verlängerung notwendig.

Joker Chiesa trifft Österreich ins Herz

In dieser waren dann etwas mehr als vier Minuten absolviert, da war es Joker Chiesa, der seine Mannschaft in Führung bringen konnte. Ein langer Ball landete beim eingewechselten Akteur, dieser ließ Laimer aussteigen und Bachmann hatte keine Abwehrchance. Für die Vorentscheidung sorgte in der letzten Minute der ersten Verlängerung der ebenfalls eingewechselte Pessina, der auf 2:0 erhöhte.

Eine sehr gute Chance auf den Anschlusstreffer hatte dann der gerade eingewechselte Schaub, Donnarumma musste seine ganze Klasse aufbieten, um den rot-weiß-roten Hoffungsschimmer zu verhindern. Als auch Sabitzer die Kugel nicht im gegnerischen Gehäuse unterbringen konnte, schwanden die Hoffnungen der Österreicher leider weiter.

Kalajdzic mit Hoffnungsschimmer

Noch einmal keimten diese Hoffnungen allerdings auf. Joker Kalajdzic bezwang nach einem Eckball Donnarumma im kurzen Eck, verkürzte auf 1:2 und sorgte noch einmal für Spannung.

Der Ausgleich sollte trotz aller Bemühungen nicht mehr gelingen, Österreich scheitert nach heroischem Kampf gegen den haushohen Favoriten Italien nur ganz knapp und unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung. Ein sensationeller Kampf blieb am Ende unbelohnt, während für die Squadra Azzura das Turnier weitergeht, ist für die rot-weiß-rote Elf die EM leider zu Ende.