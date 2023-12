Milliardär Karl-Erivan Haub seit 2018 verschwunden: Neue Enthüllungen im mysteriösen Fall!

Der Fall des seit 2018 verschwundenen deutschen Milliardärs Karl-Erivan Haub, ehemaliger Chef des Tengelmann-Konzerns, wird immer mysteriöser.

all

all

self

self

Intensive Suche nach Tengelmann

Am 7. April 2018 wurde Haub letztmals nahe des Matterhorns gesehen, was eine intensive Suche nach ihm auslöste. Interne Akten der Tengelmann Unternehmenssicherheit, die dem "Stern" vorliegen, lassen jedoch Zweifel an der Theorie eines Bergunfalls aufkommen. Stattdessen wird ein absichtliches Verschwinden Haubs als wahrscheinlicher angesehen.