Wo ist Tengelmann-Milliardär Haub? Investigativjournalistin liefert neue Details

Neue Informationen deuten darauf hin, dass Karl-Erivan Haub in Moskau untergetaucht sein könnte.

Seit April 2018 fehlt von dem ehemaligen Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub jede Spur. Das mysteriöse Verschwinden des deutschen Milliardärs hat wilde Gerüchte und Spekulationen ausgelöst. Nun kommen durch eine Investigativjournalistin neue Details ans Licht, die darauf hinweisen, dass Haub möglicherweise in Moskau untergetaucht ist.

Interne Ermittlungsdokumente

Liv von Boetticher, hat für eine Dokumentation und ihr Buch "Die Akte Tengelmann" umfangreiche Recherchen zu dem Fall durchgeführt. Von Boetticher ist überzeugt, dass Haub keinem Bergunfall zum Opfer gefallen ist, nachdem sie Einblick in interne Ermittlungsdokumente erhalten habe. Sie verweist auf ein internes Dokument, das angibt, dass die Chance eines Bergunfalls eine Woche nach dem Verschwinden bei lediglich fünf Prozent lag. Trotz der bislang umfangreichsten Such- und Rettungsaktion am Matterhorn wurde nichts gefunden.