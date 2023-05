Auferstanden von den Toten: Ist der verschollene Milliardär in Russland untergetaucht?

Das mysteriöse Verschwinden von Karl-Erivan Haub: Vom Schweizer Gletscher nach Moskau?

Das Verschwinden von Karl-Erivan Haub, dem ehemaligen Tengelmann-Chef, im Jahr 2018 während eines Skiausflugs im Schweizer Wallis ist bis heute ein ungelöstes Rätsel. Nun gibt es Hinweise, dass der Milliardär, der 2021 vom Amtsgericht Köln für tot erklärt wurde, in Moskau gesehen worden sein könnte.

Haub, der im Alter von 58 Jahren während eines Skiausflugs in Zermatt verschwand, war der Kopf des Einzelhandelsunternehmens Tengelmann. Trotz intensiver Suchmaßnahmen blieb er nach seinem Verschwinden unauffindbar und man ging davon aus, dass er in den Schweizer Alpen verunglückte.

Pressekonferenz nach der Suchaktion in Zermatt.

Jetzt berichten RTL Reporterin Liv von Boetticher und das Magazin "Stern" von einem Informanten mit Verbindungen zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB, der behauptet, Fotos zu besitzen, die Haub zeigen. Die Bilder, angeblich von Überwachungskameras in Moskau aufgenommen, zeigen eine Person, die mit einer Biometrie-Software abgegelichen wurden und zu über 90 Prozent mit Referenzbildern von Haub übereinstimmen sollen.

Neue Beweise?

Dieser neue Beweis, sofern er echt ist, würde Spekulationen erhärten, dass Haub Verbindungen zu Russland und zu russischen Geheimdiensten hatte. Zentral in diesen Überlegungen ist eine Russin, die Haub in St. Petersburg kennengelernt haben soll und die Verbindungen zum FSB hat.

Es wird angenommen, dass Haub und diese Frau häufig zur gleichen Zeit am selben Ort waren. Zum Beispiel waren sie beide im Juli 2008 in Moskau und Sotschi und fuhren im Mai 2009 mit demselben Nachtzug von Moskau nach St. Petersburg, allerdings in getrennten Abteilen.