Alpen-Milliardäre: Der reichste "Schweizer" ist ein Deutscher

Superreich in der Schweiz

Ernesto Bertarelli, ein gebürtiger Italiener und Schweizer Staatsbürger, ist einer der reichsten Menschen in der Schweiz. Bertarelli, der in der Pharma- und Biotechnologiebranche tätig ist, verdankt seinen Erfolg der Firma Serono, die von seiner Familie gegründet wurde. Nach dem Verkauf von Serono an Merck im Jahr 2007 für rund 13 Milliarden US-Dollar, hat Bertarelli sein Vermögen durch verschiedene Investitionen in Immobilien, Fonds und Beteiligungen an Unternehmen konsolidiert.