Mysteriöser Fall: Aufhebung der Todeserklärung von Karl-Erivan Haub abgelehnt

Der mysteriöse Fall des verschwundenen Milliardärs Karl-Erivan Haub bleibt weiterhin ungeklärt.

Wie der "Stern" berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Köln die Aufhebung der Todeserklärung von Haub abgelehnt, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass er noch am Leben sein könnte.

Am Matterhorn verschwunden

Karl-Erivan Haub, der ehemalige Chef von Tengelmann, verschwand während eines Skiausflugs am Matterhorn im Jahr 2018. Im Mai 2021 wurde er vom Amtsgericht Köln offiziell für tot erklärt. Doch Recherchen von RTL und dem Stern legen nahe, dass Haub möglicherweise noch lebt. Es gibt Fotos, die ihn im Jahr 2021 in Moskau zeigen könnten, und Hinweise auf Zahlungen des aktuellen Tengelmann-Chefs, Christian Haub, an Ermittler, die den Tod seines Bruders untersuchten.