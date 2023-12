Luxusgehälter beim ORF

Neue Enthüllungen zeigen: ORF-Mitarbeiter verdienen deutlich mehr als der österreichische Durchschnitt. Gleichzeitig plant die Regierung eine verpflichtende Haushaltsabgabe für alle Bürger zur Finanzierung des Senders.

Ab 2024 wird eine ORF-Haushaltsabgabe in Österreich eingeführt, die von VP-Ministerin Susanne Raab vorgeschlagen wurde. Trotz Versprechen eines "ORF-Rabatts" müssen alle Haushalte zahlen, unabhängig vom Besitz eines TV-Geräts oder Radios. Die Gebühr variiert regional zwischen 18,70 (Vorarlberg und Tirol) und 24,50 Euro (Wien) monatlich.

Finanzielle Schieflage

Top-Gehälter für Führungskräfte und Stars

Die "Zeit im Bild"-Moderatoren verdienen bis zu 9.000 Euro monatlich. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erhält eine Jahresgage von rund 400.000 Euro, während andere Direktoren zwischen 180.000 und 300.000 Euro verdienen. 2020 wurden außerdem 96 Angestellten Abfertigungen in Höhe von jeweils rund 143.800 Euro ausgezahlt. In der Kritik standen jüngst die Moderationstätigkeiten einiger Mitarbeiter außerhalb des ORF: "Im Zentrum"-Moderatorin Claudia Reiterer stand für die Wirtschaftskammer auf der Bühne, Vera Russwurm beim ÖVP-Walhkampfauftakt in Niederösterreich.