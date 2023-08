Er ist der Top-Verdiener im ORF und erhält mehr Gehalt als der Bundeskanzler

Die Entscheidung zur Gehaltstransparenz habe laut Generaldirektor Roland Weißmann natürlich nicht bei allen ORF-Stars große Freude hervorgerufen.

ORF-Generaldirektor, Roland Weißmann, hat in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Profil" Einblick in sein Gehalt gegeben. Dabei kam heraus, dass Weißmann ein höheres Salär erhält als der österreichische Bundeskanzler, Karl Nehammer.

Die Entscheidung zur Gehaltstransparenz kam allerdings nicht direkt vom ORF, sondern wurde durch politische Vorgaben ausgelöst und hat nicht bei allen ORF-Stars für Jubelstürme gesorgt. "Die Regelung ruft nicht nur Freude hervor", sagt Weißmann im "Profil". "Transparenz steht einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen gut an. Es sollte daraus keine Neiddiskussion entstehen. Das Thema kam von der Medienpolitik im Rahmen des neuen ORF-Gesetzes, nicht von uns", so Weißmann im Gespräch mit "Profil". Der ORF muss zudem in nächsten drei Jahren 325 Millionen Euro einsparen, wobei in den kommenden fünf Jahren 500 Mitarbeiter in Pension gehen werden. Wie viele dieser Stellen wieder besetzt werden, wird von der wirtschaftlichen Lage abhängen.