Lehrlingsball: Lehre für Flüchtlinge statt "unqualifizierte Vorgänge"

Beim Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie dieses Wochenende in Bregenz konnte sich Spartenobmann Georg Comploj einen Seitenhieb auf die Politik nicht verkneifen. Flüchtlingen sollte die Lehre offen stehen, unqualifizierte Wünsche der Politik brauche es hier nicht.

Zur Eröffnung des Lehrlingsballs der Vorarlberger Industrie am Samstag – Ländle TV übertrug den Ball in voller Länge – durfte Georg Comploj, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg, einige wenige Begrüßungsworte an die zahlreichen Gäste im Festspielhaus Bregenz richten. Die Frage der Moderatorin, wie er zum Lehrlingsball an sich stehe, nahm er jedoch eher als Inspiration zu einem politischen Statement.