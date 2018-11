Live vom 11. Lehrlingsball im Festspielhaus

Bereits zum 11. Mal findet heute der Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie statt.

Livestream

Ländle TV überträgt das Ballhighlight des Jahres auch im heurigen Jahr wieder per Livestream auf VOL.AT und auch LIVE ins Fernsehen. So haben über eine Million Haushalte in ganz Österreich die Möglichkeit, das Ballgeschehen in Bregenz von zu Hause aus zu verfolgen.