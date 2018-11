Vorarlberg: Fast 4.000 Besucher feierten beim Lehrlingsball

Das von der WKV organisierte größte Ballereignis Vorarlbergs fand vergangenen Samstag im voll besetzten Bregenzer Festspielhaus bereits zum 11. Mal statt.

Getreu dem Leitgedanken „Von, mit und für Lehrlinge“ standen die jungen Menschen im Vordergrund und wirkten sehr aktiv und hoch motiviert am Programm mit. Das Motto CARNIVAL versprühte dabei Lebensfreude, Internationalität und Vielfältigkeit. „Durch unseren Ball wird ein feierlicher Rahmen für den Lehrabschluss geschaffen, der mehr als auf Augenhöhe mit Maturabällen liegt“, betont Michael Amann, Industrie-Spartengeschäftsführer in der WKV.

Einen von vielen Höhepunkten des Abends bildete die Ehrung der ausgezeichneten Lehrlinge. In diesem Jahr haben insgesamt 455 Lehrlinge der Vorarlberger Industrie ihre Ausbildung in 41 verschiedenen Lehrberufen erfolgreich abgeschlossen. Davon 149 mit gutem Erfolg. 78 Lehrabsolventen haben mit Auszeichnung bestanden – sie durften für ihre hervorragenden Leistungen den neu gestalteten Industrie-Award in Empfang nehmen.