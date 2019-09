Hohenems: Steinbruch sorgt neuerlich für Diskussionen

Hohenems - In einem Feststellungsverfahrens soll geklärt werden, was in der UVP untersucht werden soll.

2018 stellte die Rhomberg Gruppe ihre Pläne zur Fortsetzung des Steinbruchs Unter­klien zur Ressourcensicherung im Land vor. Nun steht der nächste Schritt an.

Die freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Weiternutzung des Steinbruchs rückt näher: Das Land wird nun auf Antrag der Rhomberg Gruppe in einem Feststellungsverfahren klären, ob alle Schutzgüter in einem konzentrierten UVP-Verfahren oder in vorgelagerten Teilverfahren beurteilt werden. Einen eindeutigen Vorteil eines konzentrierten Verfahrens sieht Rhomberg in Sachen Transparenz und öffentlicher Mitsprache.

Gegner sind alarmiert