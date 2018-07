Steinbruch Unterklien: Bürger steigen auf Barrikaden

Gegen die geplante Erweiterung des Steinbruchs Unterklien regt sich massiver Widerstand: Eine Bürgerinitiative will den Ausbau mit aller Kraft verhindern.

Bürgerinitiative sorgt sich um Sicherheit

Die Bürgerinitiative begründet ihren Widerstand damit, dass sie sich um die Sicherheit der Bürger sorge. Initiativen-Sprecher Christian Reich geht Angesichts der Ankündigungen der Landesregierung – diese spricht selbst davon, dass eine Erweiterung der Abbauflächen geboten sei – davon aus, dass einer Ausweitung des Abbaus zugestimmt werde. Das sorgt bei Reich für Unverständnis: “Zumal das Projekt in ähnlicher Art und Weise schon einmal eingegeben wurde und in drei von vier Behördenverfahren negativ bescheidet wurde”, sagt er gegenüber dem “ORF”. Es gebe kein Gutachten, welches bestätige, dass das Gebiet geologisch stabil sei. Rhomberg beschwichtigt, und will eine freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung in die Wege leiten.