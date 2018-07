Steinbruch Unterklien: Vize-Bgm. Amann will Erweiterung verhindern

Die Ausbaupläne der Firma Rhomberg am Steinbruch Unterklien sorgen für Unruhe im Emser Stadtrat. Vizebürgermeister Bernhard Amann fordert nun deutliche Signale von der Stadt - die Bürger würden schon "seit Jahrzehnten leiden".

Das Vorarlberger Traditionsunternehmen plant eine Weiterentwicklung im Süd-Westen des bestehenden Steinbruchs. Damit könne über die nächsten fast 30 Jahre in sechs Etappen knapp 6 Millionen m³ Gestein gewonnen werden. Rhomberg hatte erst unlängst darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig eine Erweiterung für die heimische Bauwirtschaft sei. Aus diesem Grund will das Land Vorarlberg in Zukunft in beschränktem Umfang “Nassbaggerungen” erlauben. “Tun wir nichts, werden wir komplett abhängig von Importen”, sagte Wirtschafts-LR Karlheinz Rüdisser. Schon heute decke vorarlberg seinen Bedarf an Kies und Gestein zu einem Teil aus Importen ab.