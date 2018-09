Vorarlberg: Steinbruch Unterklien - Dieter Egger mahnt zu Sachlichkeit

Nachdem ein Antrag rund um den Steinbruch Hohenems in der Stadtvertretung mit großer Mehrheit vertagt worden ist, mahnt der Bürgermeister Dieter Egger zu mehr Sachlichkeit.

In der Hohenemser Stadtvertretungssitzung am Dienstag wurde der Tagesordnungspunkt „STOP für die Erweiterungspläne der Firma Rhomberg im Steinbruch Unterklien!“ mit den Stimmen der FPÖ, ÖVP und Bürgerbewegung laut Vizebürgermeister Bernhard Amann vertagt. Dieser soll laut dem “Emsigen” nun in den Unterausschüssen behandelt werden. Für Vizebürgermeister Bernhard Amann ist die Haltung dieser Parteien nicht nachvollziehbar, da sich die Sachlage gegenüber den Erweiterungsplänen 1999 nur geringfügig geändert habe und die damalige Stadtvertretung ein klares Votum gegen weiteren Ausbau abgegeben hat. Damals habe sich Bürgermeister Dieter Egger mit der FPÖ und der ÖVP gegen die Begehrlichkeiten der Firma Rhomberg gestellt, wie Amann per Aussendung wissen lässt.