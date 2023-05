Hangrutsch in Hörbranz hat sich wieder beschleunigt

Der Hangrutsch in Hörbranz hat sich erneut beschleunigt. In den vergangenen zwei Tagen habe er sich um 93 Zentimeter bewegt, berichtete Bürgermeister Andreas Kresser auf Anfrage der APA.

Hang rutscht wieder schneller

Entgegen jeder Hoffnung und auch gegenteiliger Anzeichen sei der Hang am Mittwoch wieder schneller gerutscht, sagte Kresser. Die erneuten Regenfälle dürften dafür laut Geologen aber nicht die Ursache sein. Was die Beschleunigung tatsächlich herbeigeführt habe, sei vorerst unklar. Derzeit wird der Hang weiter entwässert, "wir tun, was man kann, aber den ganzen Druck der Gesteinsmassen kann man dem Hang nicht abnehmen", so der Bürgermeister. Die Hoffnung ist jetzt dennoch, dass sich der Hang wieder beruhigt.