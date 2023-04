Risse in Straße und Gebäude nach Hangrutsch in Vorarlberg

Nach dem Hangrutsch in Hörbranz vom Freitag sind an einem Gebäude und in einer Straße Risse entstanden.

Große Veränderungen an der Rutschung habe es bis Sonntagmittag keine mehr gegeben, so der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser, man sehe aber, wie der Hang arbeite. Auch in der Wiese unterhalb seien Risse entstanden. Am Sonntag war das Landesvermessungsamt vor Ort und setzte Messpunkte, aufgrund derer dann später Schutzmaßnahmen gesetzt werden können.

"Der Naturgewalt ausgeliefert"

Weitere Felsen oder Bäume seien nicht abgerutscht, bestätigte Kresser gegenüber der APA. Die Risse in der Straße seien aber bereits zentimetergroß. "Derzeit können wir nur beobachten, wir sind der Naturgewalt ausgeliefert", schilderte der Bürgermeister die Situation. Für Montag ist wieder Regen vorausgesagt, "und ich kann keinen Regenschirm drüber spannen", so Kresser.

Bewohner zurück in den Häusern

Maßnahmen könnten aufgrund der Vermessungsergebnisse gesetzt werden, wie lange es bis zu deren Vorliegen dauere, könne er nicht sagen. Die Bewohner können ihre Häuser vorerst alle normal bewohnen, eine Nachtsperre sei mit Sonntag aufgehoben worden. Die Lage sei aber "schon ernstzunehmen", sagte Kresser.

Hangrutsch in Hörbranz

Wegen eines Hangrutsches waren in der Nacht auf Samstag in Hörbranz im Bereich Hochreute/Halbenstein 39 Menschen aus ihren Häusern vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Ein Waldhang war nach Angaben der Polizei auf ungefähr 150 Metern Breite fortlaufend in Bewegung. Bäume wurden umgeknickt, Geröll durch den Wald geschoben. Anrainer hatten die Polizei alarmiert, weil beunruhigender Lärm aus dem Wald zu hören war.

