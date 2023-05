Nach Hangrutsch: Vier Häuser weiterhin gefährdet

Nach fast zwei Wochen ist der Hang in Hörbranz immer noch in Bewegung, so Bürgermeister Andreas Kresser.

Ende April kam es zu einem großen Hangrutsch in Hörbranz. Dabei wurde ein Haus beschädigt und 39 BewohnerInnen der umliegenden Gebäude mussten evakuiert werden. Auf Grund der starken Regenfälle die letzten Tage gab Bürgermeister Andreas Kresser nun ein Update zur Situation im Bereich Hochreute.