Erneuter Hangrutsch in Hohenems

Ein wiederholter Hangrutsch in Hohenems hat die Garagenwand eines Wohnhauses beschädigt. Die Stadt arbeitet zusammen mit der Wildbachverbauung an Lösungen, um weitere Hangbewegungen zu verhindern.

Am 24. April 2023 ereignete sich bereits ein Hangrutsch in der Haldenstraße in Hohenems, der eine Breite von etwa 20 Metern hatte. Neun Bewohner mussten daraufhin evakuiert werden, konnten jedoch schon nach kurzer Zeit wieder in ihre Häuser zurückkehren.