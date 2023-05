Hangrutsch in Hörbranz: Häuser müssen jetzt evakuiert werden

Der Hangrutsch in Hörbranz zwingt die Behörden zur Evakuierung der betroffenen Häuser. Die dramatische Lage verschärft sich weiter, während die Feuerwehr und Bürgermeister Andreas Kresser vor Ort sind, um die Situation zu bewältigen.

In Hörbranz hat sich der Hangrutsch, der vor zwei Wochen begann, weiter verschlimmert und zur Evakuierung von vier Häusern geführt. Die Feuerwehren Hörbranz, Lochau und Bregenz Stadt sind vor Ort, um die Lage zu bewältigen. Bürgermeister Andreas Kresser unterstützt die Einsatzkräfte persönlich.

Lage spitzt sich zu: Hang rutscht weiter und bedroht Gebäude

In den letzten 24 Stunden hat sich die Situation dramatisch verschärft, denn der Hang ist weiterhin in Bewegung. Heute Morgen ist er sogar um einen ganzen Meter weiter gerutscht. Die Schäden an Gebäuden und der Straße sind massiv gestiegen.