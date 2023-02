Getragene Unterwäsche gegen Bezahlung: Anfragen an eine Vorarlbergerin

"Engstirniges Denken" in Vorarlberg, wenn es um Sex geht

Stella*, die aus dem Bezirk Dornbirn stammt, postet seit rund einem Jahr Bilder in Unterwäsche auf OnlyFans und verdient damit Geld. Dass innerhalb kürzester Zeit in ihrer Umgebung negativ über sie geredet wurde, schreibt sie dem „engstirnigen Denken vieler Vorarlberger*innen“ zu. „Wenn ich das Gleiche in Wien machen würde, würde das niemanden interessieren“, so die OnlyFans-Creatorin. Allein schon das offene Sprechen über Sex führe bei uns im Ländle zu schiefen, teilweise sogar verächtlichen Blicken.

Geldsklaven und getragene Unterwäsche

Das hält Stella* aber nicht davon ab, mit dem Thema trotzdem offen umzugehen. „Ich promote mein OnlyFans ganz offiziell über meinen Instagram-Account“, erklärt sie. Offenheit scheint in diesem Berufsfeld allgemein eine gute Voraussetzung zu sein, denn nicht selten bekommen Creator*innen ziemlich kuriose Anfragen, so auch Stella*. „Sehr oft bekomme ich Anfragen nach getragener Unterwäsche gegen Bezahlung“. Einige bieten ihr sogar Geld an, um bei ihr zu Hause zu „dienen“, also zu putzen, den Einkauf zu erledigen oder sogar Pakete zur Post zu bringen. Das alles jedoch ohne jeglichen sexuellen Aspekt. Auch bieten sich Leute als sogenannte „Geldsklaven“ an. „Das heißt, sie bringen mir auf Befehl eine von mir genannte Summe Geld“, erklärt die OnlyFans-Creatorin. „Diese kann ich persönlich entgegennehmen, einen Ort zum Hinterlegen angeben, oder einfach in den Briefkasten werfen lassen.“