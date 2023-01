Geheimer Sex-Treff beim Kinderspielplatz

In einer Rheintalgemeinde gibt es ein sogenanntes "Gloryhole". Der erotische Treffpunkt befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes.

Ein Loch in der Wand

Der Definition nach handelt es sich bei diesem "Ruhmesloch" um ein "Loch in einer Wand zum Zwecke meist anonymer Sexualkontakte".

In Wolfurt an der Ach gibt es eine alte Umkleidekabine. ©VOL.AT/Mayer, Canva Pro

In Wolfurt an der Ach

Betreffendes Gloryhole soll sich in Wolfurt an der Ach befinden. VOL.AT hat am "Ort des Geschehens" vorbeigeschaut. Am helllichten Tag scheint die alte Umkleidekabine recht unscheinbar. Die Holz-Kunststoff-Konstruktion ist halb offen gestaltet, in einer der Wände befindet sich das berüchtigte Loch. Anders als vermutet ist es den Umständen entsprechend sauber – nur ein Stück Klopapier liegt in der Umkleide, dazu etwas Dreck und Laub.

Nächtlicher Treffpunkt

Der Treffpunkt scheint laut Forenbeiträgen gut besucht zu sein – auch in der kalten Jahreszeit. Bei den meisten "Nutzern" des Treffpunkts scheint es sich um Männer zu handeln, die sich selbst als heterosexuell "outen" und die teils seit Jahren im Forum aktiv sind.

Die Kabine ist nahe dem Beachvolleyballplatz - und gleich neben dem Spielplatz. ©VOL.AT/Mayer, Canva Pro

Tagsüber wirkt die Umkleide von Nahem recht unscheinbar. ©VOL.AT/Mayer

Aber auch einige Paare, Frauen und Transpersonen diskutieren im Forum mit. Vor allem abends und in den frühen Morgenstunden wird die Umkleide besucht: "Tagsüber kannst es eh vergessen – da sind permanent Familien unterwegs", schreibt ein User.

360-Grad: Das ist der Treffpunkt

Verabredung im Forum

So laufen die "Verabredungen" im Forum ab: Ein User fragt etwa "Heute noch wer da?" oder unterbreitet ein Angebot à la "Schaue heute Abend um 20 Uhr vorbei". "Würde mich sehr gerne mit dir am GH treffen", lautet dann die Antwort. Vergebens will wohl keiner am "Loch" warten. Andere Forenmitglieder sind da plumper: "Jemand Lust auf meinen" oder "Wer ist geil" liest man hier.

Ein Blick in die Kabine. Rechts im Bild das berüchtigte Loch. ©VOL.AT/Mayer

Nach einer Online-Verabredung treffen sich Personen bei der Kabine. ©VOL.AT/Mayer

Reiz des Unbekannten



Beim Treffpunkt geht es wohl vor allem darum, nicht zu wissen, wer auf der anderen Seite wartet. "Ich denke auch, der Reiz eines GH war bei mir das Unbekannte, das nicht wissen was passiert, das auch verbotene, weil nicht 8 m privaten Schlafzimmer zuhause", (sic) schreibt ein User über seine Erfahrungen. Um die Hygiene des Treffpunkts sind die "Nutzer" durchaus besorgt und schützen sich teilweise mit einem Kondom. "[...] Ein Loch, wo jeder sein ... und keiner für nötige Hygiene sorgt [...] das ist nicht meine Vorstellung von reinlich und sauber, aber ich setze mich auch nicht auf eine fremde Klobrille [...]."

Das Loch wirkt professionell gebohrt bzw. gefräst und weist keine scharfen Kanten auf. ©VOL.AT/Mayer

Im Winter ist die Kabine vom Spazierweg bzw. Spielplatz aus auch durch die Büsche gut einsehbar. ©VOL.AT/Mayer

Andere solche "scharfe Locations" soll es laut Forum auch in Götzis, Hohenems oder im grenznahen Kriessern (CH) geben. Manchmal verabreden sich die User aber auch an einem anderen, privateren Ort. (VOL.AT)

Update folgt in Kürze: Was Bürgermeister und Polizei dazu sagen, erfahren Sie in Kürze auf VOL.AT.

