Gebrüder Weiss übernimmt die deutsche Spedition Lode

Der internationale Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss übernimmt mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 die Spedition Lode GmbH mit Sitz im bayerischen Waldkraiburg.

Wolfram Weiss: "Passt perfekt ..."

Wachstumsstrategie

Damit setzt Gebrüder Weiss seine Wachstumsstrategie in Süddeutschland fort. Ein enges Netz von Landverkehrsstandorten unterstützt Versender aus Industrie und Handel dabei, ihre Märkte in Deutschland, Österreich sowie in Richtung Mittel- und Südosteuropa zu bedienen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Lode Gmbh liegt rund 70 Kilometer östlich von München in Waldkraiburg. Der Standort ergänzt damit die süddeutschen Landverkehrs-Niederlassungen von Gebrüder Weiss in Aldingen, Esslingen, Lindau, Memmingen, Nürnberg und Passau.