Gebrüder Weiss ist Logistikpartner von "Swissloop Tunneling"

Der Vorarlberger Spediteur Gebrüder Weiss ist als Logistikpartner des Schweizer Forschungsteams "Swissloop Tunneling" an dem auf Elon Musk zurückgehenden Hyperloop-Projekt beteiligt.

Das Swissloop-Team der ETH Zürich nimmt im September mit seinem Hightech-Bohrroboter am Wettbewerb Not-A-Boring-Competition teil, den Elon Musk im Rahmen des Projekts Hyperloop ins Leben gerufen hat. (Quelle: Gebrüder Weiss / Sams)

Das Swissloop-Team der ETH Zürich nimmt im September mit seinem Hightech-Bohrroboter am Wettbewerb Not-A-Boring-Competition teil, den Elon Musk im Rahmen des Projekts Hyperloop ins Leben gerufen hat. (Quelle: Gebrüder Weiss / Sams)

Das Swissloop-Team der ETH Zürich nimmt im September mit seinem Hightech-Bohrroboter am Wettbewerb Not-A-Boring-Competition teil, den Elon Musk im Rahmen des Projekts Hyperloop ins Leben gerufen hat. (Quelle: Gebrüder Weiss / Sams)

Mit Highspeed durch den Tunnel

Hinter dem Hyperloop-Projekt steht die Idee, Menschen und Güter über kürzere Strecken durch Tunnel unter oder über der Erdoberfläche in hoher Geschwindigkeit ans Ziel zu bringen. Damit der Tunnelbau finanzierbar wird, müssen die erforderlichen Bohrroboter möglichst schnell, kompakt und automatisiert sein. Beim Wettbewerb in Las Vegas muss im September mit einem Hightech-Roboter ein 30 Meter langer Tunnel mit einem Durchmesser von 0,5 Metern inklusive einer befahrbaren Tunneloberfläche und eines Leitsystems fertiggestellt werden. Das Team "Swissloop Tunneling" vereint mehr als 40 Studierende aus mehreren technischen Disziplinen. "Swissloop Tunneling" und elf weitere Teams haben sich unter 400 Bewerbern für die Teilnahme am Wettbewerb qualifiziert.