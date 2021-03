Gebrüder Weiss eröffnete neuen Standort bei Graz

28 Millionen Euro wurden in den Bau des rund 700.000 Quadratmeter umfassenden Terminals investiert, das den zu klein gewordenen bisherigen Grazer Standort ersetzen wird.

Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss hat in Kalsdorf bei Graz einen neuen Standort eröffnet. 28 Millionen Euro wurden in den Bau des rund 700.000 Quadratmeter umfassenden Terminals investiert, das den zu klein gewordenen bisherigen Grazer Standort ersetzen wird, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. 180 Mitarbeiter werden in Kalsdorf beschäftigt.