Fußball-WM: Zusammenstöße in Buenos Aires nach abgebrochener Parade

Mehr als fünf Millionen Fans feierten Argentiniens WM-Helden in Buenos Aires. Doch jetzt machen schockierende Bilder die Runde - bei den Feierlichkeiten, die schließlich abgebrochen werden mussten, wurden zahlreiche Menschen verletzt. Es soll sogar Tote geben.

Stunden nach dem Abbruch der Siegesfeier für den WM-Titel der argentinischen Nationalmannschaft ist es in der Hauptstadt Buenos Aires zu Zusammenstößen gekommen. Wie die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf lokale Medien berichtete, wurden dabei mindestens acht Menschen verletzt. Wie mehrere internationale Medien berichten, soll es außerdem mindestens zwei Todesopfer geben.

all

all

self

self

Auf Fotos war zu sehen, wie Einsatzkräfte mit Helmen und Schildern geschützt in Formation rund um den Obelisken standen, um den herum argentinische Fußball-Fans traditionell Siege feiern.

all

all

self

self

all

all

self

self

Kritik am Verhalten der Sicherheitskräfte

Buenos Aires. Den Angaben zufolge handelte es sich um isolierte Vorfälle, als der größte Teil der Menschen schon nicht mehr vor Ort war. Laut Medienberichten hatten geschätzt fünf Millionen Menschen auf den Straßen der Stadt gefeiert und versucht bei einer Parade einen Blick auf das Weltmeister-Team um Lionel Messi zu erhaschen. Weil der Bus so langsam vorankam, wurden die Spieler in Hubschraubern über Buenos Aires geflogen. Es gab Kritik am Verhalten der Sicherheitskräfte und der mangelhaften Organisation.