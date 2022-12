Wild! So feiern die Argentinier den WM-Sieg

Millionen Menschen in Argentinien haben den Titel ihrer Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft in Katar frenetisch gefeiert.

"Weltmeister! Messis Argentinien berührt den Himmel in Katar", schrieb die renommierte argentinische Zeitung "La Nación". In Buenos Aires versammelten sich die Fans in den himmelblau und weiß gestreiften Trikots der "Albiceleste", mit Argentinien-Fahnen und Kopfbedeckungen in Massen um den Obelisken im Zentrum der Stadt. Sie kamen unter anderem mit der Metro, die sie mit Gesängen und fröhlichem Hüpfen in eine Partyzone verwandelten, oder veranstalteten bei der Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug Hup- und Vuvuzela-Konzerte.