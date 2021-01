Fall Cain jährt sich zum zehnten Mal

Das Entsetzen in Österreich war riesig: Vor zehn Jahren wurde in Bregenz der dreijährige Cain vom Lebensgefährten seiner Mutter zu Tode geprügelt.

Der 25-Jährige passte Anfang Jänner 2011 auf Cain und dessen älteren Bruder auf, während deren Mutter bei der Arbeit war. Der mit der Erziehung der Buben offenbar völlig überforderte Mann schlug sowohl am 7. als auch am 8. Jänner zu - mit der Hand und einem Besenstiel aus Aluminium. Am Abend des 8. Jänner erlag Cain den schweren inneren Verletzungen, die er durch die Schläge erlitten hatte. Die Fassungslosigkeit über diese Tat war in Vorarlberg so groß, dass sich am 14. Jänner Hunderte Trauernde am Bregenzer Hafen zu einer Mahnwache einfanden und ein Lichtermeer entzündeten.