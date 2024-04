El Tony Mate: Vom Geheimtipp der Clubszene zum Superstar am Energy-Drink-Markt

El Tony Mate: Warum ein Schweizer Getränk mit Red Bull verglichen wird und wie es mit Vorarlberger Unterstützung den Energy-Drink-Markt neu definiert.

Der Energy-Drink-Markt wird von einer neuen Erfolgsgeschichte belebt, die ihren Ursprung in der reichen südamerikanischen Mate-Kultur hat. Durch eine enge Zusammenarbeit mit einer Produktionsstätte in Vorarlberg will sie nun auf die europäische Bühne treten. El Tony Mate hat in der Schweiz bereits Kultstatus erreicht, doch die Verbindung zu Vorarlberg ist besonders stark. Ein Bericht von Blick.ch enthüllt, wie El Tony Mate, ein Schweizer Getränk, den traditionellen Mate-Tee in einen sprudelnden Energy-Drink verwandelt hat und eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen ist. "Ich trinke jeden Tag El Tony. Mate ist mein Kaffee", teilt Saskia von Moos, Mitgründerin von El Tony, mit "Blick.ch" mit.

self all Open preferences.

Von den Clubs in den Einzelhandel

El Tony hat seinen Weg von der Nische in Szene-Clubs bis in die Regale großer Schweizer Einzelhändler wie Migros und Coop gefunden, was die steigende Beliebtheit und Nachfrage nach einer natürlicheren Alternative in der Welt der Energy-Drinks unterstreicht. „Coop und Migros bestätigen, dass die Nachfrage laufend zunimmt“, zitiert Blick.ch, was die steigende Marktdurchdringung und den Erfolg des Getränks belegt.

Kulturelle Geschichte des Mate-Tees

Das Getränk schöpft seine Identität aus der tiefen kulturellen Geschichte des Mate-Tees, der in Südamerika seit mehreren Tausend Jahren als traditionelles Getränk dient. Nicht als Erfrischungsgetränk, sondern in der Form von heißem Tee. Selbst die argentinische Fußballnationalmannschaft rund um Lionel Messi soll zu Weltmeisterschaft in Katar 2022 nahezu eine halbe Tonne zerkleinerte Mate-Blätter mitgebracht haben, wie die "Welt" berichtete. Die Teeblätter enthalten Koffein, was ihre belebende Wirkung erklärt.

El Tony heb sich von Red Bull ab

Von Moos betont im "Blick"-Interview, dass El Tony nicht darauf abzielte, Marktführer wie Red Bull zu imitieren, sondern vielmehr eine eigene Nische zu schaffen. „Der Vergleich ist nur teilweise zutreffend“, bemerkt von Moos in Bezug auf Parallelen zu Red Bull. Sie sieht El Tony eher in einer eigenen Liga, in der Authentizität und Qualität gegenüber schnellen Trends und massiven Marketingkampagnen bestehen.

©zVg/Intelligentfood Schweiz AG

El Tony Mate wird in Lauterach produziert

Die Produktion von El Tony Mate, dem Vorzeige-Produkt der Zuger Firma Intelligentfood, findet ihren entscheidenden Schritt in Vorarlberg, bei Pfanner Fruchtsaft in Lauterach. Die Mate-Blätter, angebaut auf der Farm eines Schweizer Auswanderers im Nordosten Argentiniens, werden bei Pfanner einem sorgfältigen Cold-Brew-Verfahren unterzogen. Über mehrere Stunden zieht das Mate-Kraut, bevor es mit Kohlensäure angereichert, pasteurisiert und schließlich in Flaschen und Dosen für den Konsum vorbereitet wird. Diese spezielle Herstellungsweise garantiert die einzigartige Qualität und den charakteristischen Geschmack von El Tony Mate, wobei Pfanner als renommierter Lohnabfüller eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielt.

Mehr erfahren -->> Pfanner füllt auch Eistee für Capital Bra ab

©zVg/Intelligentfood Schweiz AG

Intelligentfood setzt auf Vorarlberger Expertise von Fruchtsaft- und Eistee-Spezialist Pfanner

Die Partnerschaft mit Pfanner symbolisiert auch den Wendepunkt in der Firmengeschichte von Intelligentfood. Der Weg dahin war nicht immer leicht. Die Gründung von Intelligentfood durch Roland von Moos, nach seinem Abschied von Red Bull, und die frühen Herausforderungen, die beinahe zum Kollaps der Firma 2010 führten, zeugen von Resilienz und Unternehmergeist. Diese Eigenschaften spiegeln sich heute in der erfolgreichen Marke El Tony Mate wider. Das Scheitern des ersten Projekts, eines natürlichen Energy-Drinks ohne künstliche Zusätze namens Ixso, welches damals die aktuellen Absatzzahlen von El Tony Mate nicht erreichen konnte, markierte einen schwierigen Start, von dem sich Intelligentfood erholte.

Einzigartige Strategie

El Tony Mate unterscheidet sich auch durch seine Marketingstrategien, die weniger auf herkömmliche Werbung und mehr auf Mundpropaganda und natürliche Integration in die Lebensstile seiner Zielgruppe setzen. Dieser Ansatz führte zu gesteigertem Interesse und hoher Markenloyalität, was El Tony in der Schweiz vorangebracht hat. Obwohl El Tony tief in der Schweiz verwurzelt ist, sieht von Moos das Potenzial für internationale Expansion, mit ersten Schritten im niederländischen Markt und einem Fokus auf dem Heimatmarkt Schweiz.

(VOL.AT/ms)

Mehr erfahren -->> Rekord-Umsatz für die Hermann Pfanner Getränke Gmbh