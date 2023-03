Rekordumsatz für Capital Bra – das freut auch Fruchtsaftspezialist Pfanner

Vorarlberger Know-how für "Capi"

Das dürfte auch einen Vorarlberger Betrieb besonders freuen, denn "Capi" vertraut in Sachen Abfüllung auf Fruchtsaft-Expertise aus dem Unterland.

BraTee wird in Lauterach abgefüllt

Dabei handelt es sich um den Lauteracher Getränke-Spezialisten Pfanner, denn der BraTee wird in den erprobten Produktionsanlagen des Familienunternehmens abgefüllt. Laut der deutschen Website hiphop.de dürfte sich der Umsatz des beliebten Drinks allein in Deutschland auf rund 120 Millionen Euro belaufen. Offenbar auch ein Grund für den Lebensmittelkonzern Nestlé, kürzlich den Rückzug ihres Produkts "Nestea" aus dem deutschen Markt zu verkünden.

Peter Pfanner: "Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Capital Bra"

Für Peter Pfanner eine Partnerschaft, die sich wohl gelohnt hat. Und sicher auch einer der Gründe, wieso das Unternehmen einen Rekordumsatz verbuchen durfte. "Die Umsatzzahlen unseres Partners Capital Bra kann ich zwar so nicht bestätigen, das Produkt verkauft sich aber nach wie vor sehr gut und hat sich am Markt etabliert", erklärt Peter Pfanner im VOL.AT-Gespräch. "Nach dem riesigen Hype vor zwei Jahren hat sich das Ganze etwas eingependelt, aber wie wir von Capital Bra gehört haben, will er auch wieder mehr für das Produkt werben. Er hat sich im vergangenen Jahr ja öffentlich etwas zurückgenommen. Die Zusammenarbeit mit Capital Bra funktioniert aber und wird auch weiter fortgesetzt", sagt Peter Pfanner abschließend. (VOL.AT)