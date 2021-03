Pfanner Fruchtsäfte in Lauterach produziert BraTee

Peter Pfanner in "Vorarlberg LIVE" über 302 Millionen Umsatz, die Produktion von Capital Bra's Eistee und wie das Unternehmen gestärkt aus der Corona-Krise herauskommen will.

Der deutsche Rapper Capital Bra hat vor wenigen Wochen seinen eigenen Eistee auf den Markt gebracht und damit in Deutschland und der Schweiz Rekorde gebrochen. Peter Pfanner lüftete in "Vorarlberg LIVE" das Geheimnis um die Herstellung des"BraTees".

"Es stimmt. Wir kooperieren mit der Firma schon länger und produzieren den 'BraTee'. Ich muss gestehen, Rap ist nicht meine Musikrichtung und habe mich zuerst auch nicht ausgekannt. Zuhause habe ich dann gefragt ob jemand diesen 'Captain Bra' kennen würde und wurde gleich aufgeklärt, dass er Capital Bra heißt", erzählt Pfanner schmunzelnd. "Mir wurde dann gesagt, dass dieser Rapper in Deutschland mehr Nr. 1 Titel als die Beatles hätte", erzählt Peter Pfanner von Pfanner Fruchtsäfte in Lauterach.

Im Zeitalter der Influencer wäre es einfacher ein breites Publikum zu erreichen, das hätte er unterschätzt. In naher Zukunft soll der "BraTee" auch in Österreich erhältlich sein.

Der Vorarlberger Fruchtsaft- und Eisteeproduzent Pfanner sei durch die Corona-Krise hart getroffen worden. Trotzdem konnte das Unternehmen

im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 302 Millionen Euro (2019: 295 Mio.) und damit ein Wachstum von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. "Auch wir wurden stark getroffen - rund 25 Prozent des Umsatzes kommt über die Gastronomie herein. Im Corona-Jahr hatten wir dafür im Handel höhere Umsätze, da viel mehr über den Handel konsumiert wurde", so Pfanner. Man hätte außerdem festgestellt, dass die Menschen mehr Wert auf gesündere Produkte legen würden. Hier liege man bei Fruchtsaft und Tee genau richtig.