Capital Bra: Mega-Hype um seinen BraTee!

"BraTee": Der deutsche Rapper Capital Bra hat vor wenigen Wochen seinen eigenen Eistee auf den Markt gebracht und damit in Deutschland und der Schweiz Rekorde gebrochen. Was die Wenigsten wissen: Der BraTee wird offensichtlich von einem Vorarlberger Unternehmen produziert.

Capital Bra ist nicht nur ein erfolgreicher Rapper, der "krasse Lines droppen" kann, wie es im Hip Hop-Jargon heißt, sondern hat sich nun auch ein zweites Standbein aufgebaut. Im Mai 2020 brachte der clevere Rapper eine eigene Tiefkühlpizza auf den Markt, die sich in knapp sieben Monaten über 3,5 Millionen Mal verkaufte, was einem Umsatz von 14 Millionen Euro entspricht. Das teilte Universal Music im Jänner mit.

Hype um den BraTee

Doch Capital Bra hat sich nach diesem immensen Erfolg nicht auf die faule Haut gelegt, sondern sein Sortiment erweitert. Seit Februrar 2021 gibt es auch seine eigenen Eistee-Sorten. In den Läden von Kaufland, Edeka und Rewe findet der „BraTee“ reißenden Absatz und es ist ein richtiger Hype um das Getränk entstanden. Capis BraTee wurde in den ersten paar Tagen über eine halbe Million Mal verkauft.

Nachfrage größer als das Angebot

"Wir haben in vier Stunden 640 BraTees verkauft" zitiert FM1today Heinz Lendenmann, Filialleiter von "Drinks of the World" in St.Gallen Die Nachfrage sei viel höher als das Angebot und es musste am Eingang sogar ein Schild angebracht werden, damit nicht ständig Leute kommen, um nach dem BraTee zu fragen.