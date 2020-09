Lochauerin im neuen "Capital Bra"-Musikvideo

Das ehemalige W&W-Girl Emily Lechthaler spielt im neuen Musikvideo des deutschen Superstars Capital Bra mit.

WANN & WO-Lesern dürfte Emily Lechthaler aus Lochau irgendwie bekannt vorkommen. Schon mehrfach stand die Schönheit für die Zeitung als W&W-Girl vor der Kamera. Dann wurde es ruhig um Emily sie nahm sich eine Auszeit vom Modeln. Nun ist die Wahl-Hamburgerin wieder zurück und das mit einem extravaganten Start: Völlig mit goldener Farbe und dem Logo des Rappers besprüht, fungiert die Blondine als Gesamtkunstwerk im neuen Capital Bra-Musikvideo „Makarov Komplex II“.„Alles begann damit, dass ich über Freunde zum Dreh eines Musikvideos von Bonez MC von der 187 Strassenbande eingeladen wurde. Danach meldete sich die Agentur „Amenda Models“ bei mir, um mich in ihre Kartei aufzunehmen. So kam es dann auch zu meinem Mitwirken in dem neuen Capital Bra-Musikvideo“, erklärt Emily. Das Verhältnis zu den großen Musikern am Set beschreibt sie, als professionell: „Du kannst natürlich nicht einfach hinrennen und nach einem Autogramm fragen. Man darf nicht vergessen, dass sie, wie jeder andere am Set, ihrer Arbeit nachgehen. Selbst ist man natürlich auch fokussiert darauf, möglichst gute Shots hinzukriegen.“ In den Szenen, in denen das junge Model allerdings mit dem Deutschrapper zusammenarbeitete, nahm sie ihn als sehr freundlichen Mann wahr.