Vorarlbergs Markenolymp: Sutterlüty und Mohrenbrauerei teilen sich den Spitzenplatz

Die Mohrenbrauerei und Sutterlüty teilen sich den Titel „Vorarlbergs Beste Marke 2023“, eine Anerkennung, die die herausragende Stellung beider Unternehmen in der regionalen Wirtschaft und im Bewusstsein der Verbraucher unterstreicht.

In einer glanzvollen Zeremonie im Russmedia.live TV-Studio in Schwarzach wurden die Ergebnisse von "Vorarlbergs Beste Marke 2023" präsentiert. Bereits zum sechsten Mal hat VOL.AT, in Kooperation mit dem Institut Dr. Wolfram Auer in Lustenau, die Umfrage "Vorarlbergs Beste Marke" durchgeführt. In sieben unterschiedlichen Kategorien konnten die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger abstimmen.

Sutterlüty, als Vorreiter in der Bereitstellung regionaler Lebensmittel, hat sich den Titel „Vorarlbergs beste Marke“ erneut gesichert. „Was uns bei dieser Auszeichnung am meisten freut und auch sehr stolz macht, ist, dass diese Auszeichnung von den Menschen hier im Ländle kommt“, erklärt Florian Sutterlüty, Geschäftsführer des Unternehmens. „Extrem stolz sind wir auch über die Auszeichnung in der Kategorie Weiterempfehlung als Arbeitgeber. Gerade durch die vielen neuen Mitarbeitern in unseren neuen Märkten belohnt dieser Preis unsere Bemühungen um unsere Mitarbeiterinnen und zeigt, dass die Vorarlbergerinnen dies auch so wahrnehmen.“

Geschäftsführer Thomas Pachole leitet das Familienunternehmen Mohrenbräu. ©zVg/Mohrenbrauerei

Marke Mohrenbräu

Die Mohrenbrauerei, ein Familienunternehmen mit tiefer Verwurzelung in der Tradition des Bierbrauens, bestätigt ihre Position als Marktführer im Biermarkt mit einem Marktanteil von 50 Prozent. „Mohrenbräu ist das Vorarlberger Bier – und soll es auch bleiben. Dafür setzen wir uns als unabhängige Privatbrauerei, Arbeitgeber und Servicepartner ein“, betont Geschäftsführer Thomas Pachole. „Die Marke Mohrenbräu steht für 100 % Qualität, 100 % Geschmack und 100 % Familie. So möchten wir den Biergenuss in Vorarlberg jeden Tag aufs Neue definieren. Die Auszeichnungen sind eine schöne Bestätigung für unseren Weg“, fügt Pachole hinzu, während er auf die Auszeichnung als „Beste Marke Vorarlbergs“ und als „Unverzichtbarste Marke“ verweist.

Hohe Wertschätzung

Die Auszeichnungen für Sutterlüty und die Mohrenbrauerei zeigen, wie hoch die Wertschätzung der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für Unternehmen ist, die Tradition mit Innovation und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit verbinden.

Doch die Vielfalt der Vorarlberger Unternehmenslandschaft geht weit über diese beiden Leuchttürme hinaus. Unternehmen wie Vorarlberg Milch und Brauerei Frastanz zeigen, dass die Lebensmittelindustrie in Vorarlberg blüht, getrieben von Qualität und der Liebe zum Detail. VO ÜS Vorarlberger Limo und Lustenauer Senf unterstreichen die regionale kulinarische Vielfalt und das Streben nach Exzellenz.

Innovative Unternehmen

In der Welt der Industrie und Innovationen stehen Unternehmen wie Blum, Doppelmayr und Meusburger für Vorarlbergs führende Rolle in technologischen Entwicklungen und hochwertiger Fertigung. Während Blum im Bereich der Möbelbeschläge Maßstäbe setzt, bringt Doppelmayr mit seinen Seilbahnsystemen Vorarlberger Ingenieurskunst in die Welt. Meusburger wiederum ist ein Paradebeispiel für die Präzision im Werkzeug- und Formenbau.

Vorbildliche Industrieunternehmen

ALPLA, Rondo Ganahl und Loacker Recycling demonstrieren eindrucksvoll, wie Industrieunternehmen in Vorarlberg Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Geschäftsmodelle stellen. Ihre Innovationen im Bereich Verpackung und Recycling sind wegweisend für eine umweltbewusste Zukunft.

Die Energie- und Agrarbranche wird durch illwerke vkw, Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerke und 11er repräsentiert, die alle einen unverzichtbaren Beitrag zur regionalen Wirtschaft und zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen leisten. illwerke vkw steht für die Kraft der Wasserkraft, während Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerke sowie 11er die Bedeutung der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion hervorheben.

Die Dornbirner Mohrenbrauerei festigt als „Vorarlbergs beste Marke“ und mit einem Marktanteil von 50 Prozent die Position als Marktführer. ©zVg/Mohrenbrauerei

Beste Marken in Vorarlberg

Michèle Garre und GF Florian Sutterlüty und Andreas Linder (Mohrenbrauerei).

1. Sutterlüty / Mohrenbrauerei (gemeinsamer Platz 1) 2. Vorarlberg Milch 3. Vorarlberg Mehl 4. VO ÜS 5. Brauerei Frastanz 6. Rauch 7. Lustenauer Senf 8. Blum 9. Hermann Pfanner

Die bekanntesten Unternehmen in Vorarlberg

1. Mohrenbrauerei 2. Vorarlberg Milch 3. Brauerei Frastanz 4. VO ÜS Vorarlberger Limo 5. Sutterlüty 6. Rauch 7. Blum 8. Vorarlberg Mehl 9. Lustenauer Senf 10. Hermann Pfanner Getränke

Unternehmen in Vorarlberg mit höchster Weiterempfehlungsrate

1. Vorarlberg Mehl 2. Mohrenbrauerei 3. VO ÜS Vorarlberger Limo 4. Brauerei Frastanz 5. Sutterlüty 6. Lustenauer Senf 7. Vorarlberg Milch 8. Hermann Pfanner Getränk 9. Rauch 10. Blum

Bekannteste Unternehmen in Vorarlberg für Nachhaltigkeit

Florian Sutterlüty und Michèle Garre.

1. Sutterlüty 2. Vorarlberg Milch 3. Alpla 4. Blum 5. Vorarlberg Mühlen und Mischfutterwerke 6. 11er 7. Rauch 8. Loacker Recycling 9. illwerke vkw 10. Mohrenbauerei

Vorarlberger Unternehmen mit starker Bekanntheit im Klimaschutz

1. Sutterlüty 2. Blum 3. illwerke vkw 4. 11er 5. Vorarlberg Milch 6. Alpla 7. Rauch 8. Rondo Ganahl 9. VO ÜS Vorarlberger Limo 10. Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerke

Bekanntester Arbeitgeber in Vorarlberg

Denise Nock und Samuel Dürr (Blum).

1. Blum 2. Sutterlüty 3. RAUCH Fruchtsäfte 4. Doppelmayr 5. Alpla 6. Spar 7. Vorarlberg Milch 8. Meusburger 9. Mohrenbrauerei 10. Brauerei Frastanz

Unternehmen in Vorarlberg mit hoher Weiterempfehlungsrate als Arbeitgeber

Raimund Wachter und Jürgen Gasser (Vorarlberg Milch)

1. Vorarlberg Milch 2. Sutterlüty 3. Rudolf Ölz Meisterbäcker 4. Mohrenbrauerei 5. Spar 6. Rauch Fruchtsäfte 7. Brauerei Frastanz 8. Doppelmayr 9. Meusburger 10. Alpla

Unverzichtbare Marken in Vorarlberg

1. Mohrenbrauerei

2. Vorarlberg Milch

3. Brauerei Frastanz

4. VO ÜS Vorarlberger Limo

5. Sutterlüty

6. Rauch Fruchtsäfte

7. Lustenauer Senf

8. Vorarlberg Mehl

9. 11er

10. Rudolf Ölz Meisterbäcker

Herausragende Platzierungen für Sutterlüty und Mohrenbrauerei

Neben ihren herausragenden Platzierungen als „Beste Marke Vorarlbergs“ haben Sutterlüty und die Mohrenbrauerei auch in weiteren Kategorien bemerkenswerte Anerkennungen erhalten, die ihre Vielseitigkeit und Beliebtheit in der Region unterstreichen. Sutterlüty, bekannt für sein Engagement für Nachhaltigkeit und regionale Produkte, hat neben der Spitzenposition in der Hauptkategorie insbesondere in den Bereichen „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ überzeugt, wo das Unternehmen als Vorreiter gilt. Darüber hinaus wird Sutterlüty für seine hohe Weiterempfehlungsrate als Arbeitgeber geschätzt. Die Mohrenbrauerei hingegen beeindruckte nicht nur durch ihre Auszeichnung als „Unverzichtbarste Marke Vorarlbergs“ und für ihre „Bekanntheit“, sondern sicherte sich auch einen hervorragenden zweiten Platz bei der „Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte“. Diese Leistungen spiegeln das breite Spektrum ihres Engagements und ihrer Qualität wider, mit der sie die Herzen der Menschen in Vorarlberg gewinnen.

