Eindrücke vom Funkenwochenende in Vorarlberg

Auch dieses Jahr brennen in fast jeder Gemeinde Vorarlbergs die Scheiterhaufen. Hier einige Eindrücke vom Wochenende.

Hier einige Eindrücke

Lauteracher Ersatzfunken

Der Turm in der Lauteracher Funkenstraße wurde am Freitag bis bis ca. 23.45 Uhr bewacht. In der Nacht setzte ein 17-Jähriger den Scheiterhaufen in Brand. Er meldete sich am Folgetag bei der Polizei. Die Funkenzunft feierte am Samstagabend dennoch das geplante Fest mit einem kleinen Ersatzfunken.