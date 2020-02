Unbekannte zündeten in der Nacht den Lauteracher Funkenturm an

Die von der Polizei gesuchten Täter zündeten den bereits fertig gestellten Funkenturm an.

Der Lauteracher Funkenturm brannte am Samstag lichterloh. Allerdings um einige Stunden zu früh.

Unbekannte zündeten in der Nacht den Funkenturm an

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht auf Samstag zum versperrten Funkenplatz und zündeten den Funkenturm an. Der Turm in der Lauteracher Funkenstraße wurde lediglich bis ca. 23.45 Uhr bewacht. Laut Angaben der Polizei erfolgte das Abbrennen zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr.