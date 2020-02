Funken der Fasching- und Funkenzunft Ruggburg

Laternenmarsch, Funken, Feuerwerk und Party in der „Höll 2.0

Keine Pause nach der närrischen Zeit gönnten sich die Mitglieder der Fasching- und Funkenzuft Ruggburg rund um Obmann Didi Scheicher. Nach dem Laternenmarsch der jüngsten Funkenbesucher, der vom Musikverein Hörbranz begleitet wurde, konnte trotz Wind und leichtem Nieseln am Samstag den 29.02.2020 der weit bekannte Funken am Funkenplatz angezündet werden. Vom Wind angefacht stand der imposante Funken schnell in Vollbrand und mit einem lauten Knall explodierte die Funkenhexe. Zum Feuerschein sorgte der Hörbranzer Musikverein für die musikalische Unterhaltung, die zahlreichen Besucher konnten sich mit Getränken, Speisen und Funkenküchle stärken. Ein besonderer Höhepunkt und Publikumsmagnet war sich wieder das große und beeindruckende Klangfeuerwerk, das für begeisterten Applaus sorgte.