Am Wochende brennen im Ländle wieder die Funken

Am ersten Sonntag nach Aschermittwoch, dem Funkensonntag, teilweise schon am Abend zuvor, brennen sie wieder - die Funken in Vorarlberg.

Funken abbrennen hat eine lange Tradition. Auch heuer wird wieder in fast jedem Ort der von der Funkenzunft oder der Feuerwehr kunstvoll aufgeschichtete, zum Teil bis zu 30 Meter hohe Holzturm – der Funken – gezündet. Höhepunkt ist dann die Explosion der Funkenhexe ganz oben auf der Spitze.

VOL.AT/Lerch

Winter vertreiben