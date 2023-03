Dr. Red Bull und ein mysteriöser Todesfall

Truce Crime-Podcast der ARD geht der dunklen Seite des Spitzensports, einem mysteriösen Todesfall und der Geschichte von Dopingsarzt Dr. Bernd Pansold, der als "Dr. Red Bull" bezeichnet wird, nach.

Die Geschichte klingt wie aus einem Krimi: Eine Frau liegt tot in der Wiese, daneben ihr Lebensgefährte, nur in Unterhemd und Unterhose gekleidet. Doch was sich im Mai 2017 in Österreich ereignete, ist kein Film sondern Realität und Thema des neuen ARD True Crime-Podcasts "Dr. Red Bull".