Der Mann hinter Red Bull: Dietrich "Didi" Mateschitz

Red Bull hat in weltbekannt und zum Milliardär gemacht: Dietrich "Didi" Markwart Eberhart Mateschitz.

Dietrich Mateschitz wurde am 20. Mai 1944 in Sankt Marein im Mürztal in der Steiermark geboren. Über das Privatleben von Mateschitz ist wenig bekannt. Seine Eltern ließen sich früh scheiden, er hat eine vier Jahre ältere Schwester. Mateschitz' einziges Kind ist sein 1993 geborener Sohn Mark.