Millionenschwerer Auftrag: Ländle-Firma baut Stadion für Red Bull und Bayern

Vorarlberger Trockenbauer auf internationalem Erfolgskurs: Mit rund 10 Millionen Euro Auftragsvolumen ist ein Oberländer Unternehmen am Bau des SAP Gardens in München beteiligt.

Bis im Frühjahr 2024 entsteht neben dem ehemaligen Olympia-Stadion in München eine Mehrzweck-Arena, die es in unseren Breiten so noch nie gegeben hat.

Red Bull baut auf Ländle-Know-how

Bauherr Red Bull vertraut auf das Know-how einer Vorarlberger Firma, die sich in den letzten Jahren nicht nur im Ländle einen Namen gemacht hat und mit einzigartigen Gesamtlösungen als Spezialist für Großaufträge gilt.

In München entsteht mit dem SAP Garden ein echtes Schmuckstück. ©Red Bull

Allein in München sind aktuell 50 Mitarbeiter des Innenausbau-Spezialisten beschäftigt.

Millionenschwerer Großauftrag

für Vorarlberger Unternehmen

Aktuell hat Erdi Saskin gut lachen. Denn mit dem Auftrag in München holte er für seine Firma FarbenKobold aus Frastanz den bisher dicksten Fisch an Land. Mit 10 Millionen Euro Auftragsvolumen ist der Trockenbauer und Spezialist für Innenausbau direkt in das Mammutprojekt von Bauherr Red Bull involviert.

Im Gespräch mit VOL.AT gewährt der 35-jährige Bauprofi Einblicke in das Erfolgsgeheimnis des Familienunternehmens, das 2008 von seinem Vater Hasan gegründet wurde. Trotz schwieriger Situation für die Baubranche blickt die Firma rosigen Zeiten entgegen: Seit Gründung verdoppelte FarbenKobold seinen Jahresumsatz jährlich, im Vorjahr bilanzierte man bei knapp 30 Millionen Euro.

Der Firmensitz von FarbenKobold in Frastanz. ©MJ

Dass allein der Auftrag in der bayerischen Metropole fast ein Drittel davon in die Kassen spielt, ist umso beeindruckender. Und zeugt von klugem Geschäftssinn und einer Personalpolitik, die in Vorarlberg wohl ihresgleichen sucht.

Erdi Saskin, Geschäftsführer bei FarbenKobold in Frastanz. ©MJ

Gerade in der schwierig kalkulierbaren Branche habe man vorzeitig auf die Preissteigerungen reagiert und mit großem Materialankauf und dem Ausbau an Lagerkapazitäten entgegengewirkt.

Das Team von FarbenKobold im SAP Garden in München. ©handout/FarbenKobold

Hotelkauf und Unterkünfte für die Angestellten von FarbenKobold

"Mit dem Kauf des Hotels Sternen haben wir für unsere Angestellten eine kostengünstige Möglichkeit zur Unterbringung geschaffen, die gerne wahrgenommen wird. Sie können sich auch kurzfristig entscheiden und ohne große Komplikationen wie Kaution, Maklergebühren oder langfristigen Verträgen wohnen und arbeiten", informiert der engagierte Unternehmer.

Eine echte Vorarlberger Erfolgsgeschichte – FarbenKobold aus Frastanz hat sich etabliert ist auf Expansionskurs. ©MJ

Weiteres Großprojekt: Tivoli Garten, 450 Wohnungen im Schweizer Spreitenbach

Ein weiteres Großprojekt, das momentan vom Innen- und Trockenausbauspezialisten realisiert wird, ist der Tivoli Garten im benachbarten Spreitenbach in der Schweiz. FarbenKobold ist mit dem Innenausbau von rund 450 Wohnungen in dem Gebäudekomplex beschäftigt, das Auftragsvolumen für das vom börsennotierten Eiffage-Konzern gebaute Projekt betrage laut Seskin rund drei Millionen Euro.

FarbenKobold ist außerdem beim Tivoli Garten in Spreitenbach im Einsatz. ©handout/FarbenKobold

Weitere Projekte wie das Kantonsspital Baden oder die XXXLutz-Niederlassung in Dietikon seien ebenfalls in den Auftragsbüchern des Frastanzer Unternehmens, das heuer sein 15-jähriges Betriebsjubiläum feiert.

Das Falkensteiner Hotel in Latschau. ©handout/FarbenKobold

In Vorarlberg war der Innenausbau-Spezialist u.a. bei den Montafoner Großprojekten wie dem Falkensteiner Hotel in Latschau oder dem Hotel Löwen in Schruns tätig.

Aufgrund der großen Lagerkapazitäten kann das Unternehmen unabhängig agieren. ©MJ

"Eine große Ehre für ein Vorarlberger Unternehmen"

"Für uns ist es eine große Ehre, als Vorarlberger Unternehmen das Vertrauen für derartige Großprojekte zu bekommen. Wir sind stolz, dass unsere Firma und Mitarbeiter international zum Einsatz kommen", schließt der erfolgreiche Unternehmer.

Das technische Know-how mit individuell angepassten Gipskarton-Platten kommt gerade beim SAP Garden in München, mit vielen Rundformen, zum Einsatz. ©MJ