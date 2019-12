Diese Videos bewegten die VOL.AT-User im Dezember

Von einer musikalischen Einlage im Landtag über HC Strache bis zu Dialekttest - Zahlreiche Videos stießen im Dezember 2019 bei den VOL.AT-Usern auf Interesse.

Blues im Vorarlberger Landtag

Seiler & Speer in Hohenems

Ausverkauftes Haus und Mega-Stimmung gab es am Samstag beim Konzert von Seiler und Speer im Hohenemser Tennis Event Center. "Wir sind reifer geworden", sagen die Musik-Stars .

Der Vorarlberger Dialekttest

Wohin der Vorarlberger fährt? "Gi Wian abe", "uf Amerika umme" oder "i d'Schwitz". In Vorarlberg gibt es mehrere verschiedene Dialekte, die sich von Tal zu Tal unterscheiden. Medi von VOL.AT machte den ultimativen Dialekt-Test.

HC Strache mal zwei

Gleich zwei Videos von HC Strache stießen im Dezember auf großes Interesse seitens der VOL.AT-User. Einmal Straches REaktion auf die Vorwürfe gegen ihn in der Spesenaffäre. Das erste trägt den Titel "Angst meiner Gegner scheint unermesslich groß" .

Das zweite Video ist Straches Reaktion auf seinen Ausschluss aus der FPÖ.

Der langjährige Obmann wurde aus der Partei wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte am selben Tag in einer Videobotschaft via Facebook betont, den Parteiausschluss zur Kenntnis zu nehmen, und über ein politisches Comeback nachzudenken.