Schwerer Arbeitsunfall: Mann gerät mit Beinen in Schneefräse

Der Arbeiter in Fontanella wollte einen verstopften Auswurfsschacht freimachen. Der Verletzte musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

In Fontanella ist es am Dienstagvormittag bei Schneeräumarbeiten zu einem Arbeitsunfall mit einer Schneefräse gekommen. Der 50-jährige Mitarbeiter des Straßenbauamts wollte kurz vor 11:00 Uhr einen verstopften Auswurfsschacht in der Schneefräse freimachen, erklärt der Bludenzer Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein zu VOL.AT. Dafür kletterte er in den Schacht hinein und klemmte sich dabei beide Beine in der Fräse ein.