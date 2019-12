Vorarlbergs Dachbodenpirat bei Bares für Rares Österreich

Markus Michael Schwindsackl machte sich im Ländle einen Namen als Dachboden durchforstender Raritätenhändler. Nun steigert er bei Bares für Rares um die Schätze der Österreicher.

Seit Ende 2014 gibt es in Lustenau den Dachboden Pirat, wie sich Markus Michael Schwindsackl selbst nennt. Der Name ist Programm: Er durchforstet die Vorarlberger Dachböden und Flohmärkte nach "übrig gebliebenen" Möbeln und anderen Schätzen.

Händler bei Bares für Rares

So kam er zum Fernsehen

Wir trafen den Dachboden Pirat in seinem Laden in der Lustenauer Staldenstraße und sprachen mit ihm über sein Engagement in der Sendung. Erstausstrahlung ist am Sonntag, dem 1. Dezember, zur Hauptsendezeit auf Servus TV.